Азербайджанский военнослужащий принял участие в учениях "Африканский лев – 2024"

Военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе международных военных учений "Африканский лев – 2024", проходивших в городе Агадир (Марокко).

Военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе международных военных учений "Африканский лев – 2024", проходивших в городе Агадир (Марокко).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На учениях, состоящих из командно-штабного этапа с компьютерной поддержкой и боевых стрельб, были выполнены различные задачи, касающиеся операций по борьбе с террористическими группировками.

Отметим, что основной целью учений, проводимых в 20-й раз, является поддержание регионального мира, а также международной безопасности и стабильности.