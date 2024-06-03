О нас

Азербайджанский военнослужащий принял участие в учениях "Африканский лев – 2024"

Азербайджанский военнослужащий принял участие в учениях "Африканский лев – 2024" Военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе международных военных учений "Африканский лев – 2024", проходивших в городе Агадир (Марокко).
Армия
3 июня 2024 г. 12:21
Азербайджанский военнослужащий принял участие в учениях Африканский лев – 2024

Военнослужащий армии Азербайджана принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе международных военных учений "Африканский лев – 2024", проходивших в городе Агадир (Марокко).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На учениях, состоящих из командно-штабного этапа с компьютерной поддержкой и боевых стрельб, были выполнены различные задачи, касающиеся операций по борьбе с террористическими группировками.

Отметим, что основной целью учений, проводимых в 20-й раз, является поддержание регионального мира, а также международной безопасности и стабильности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army serviceman participates in African Lion 2024 exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi qulluqçusu “Afrika Aslanı-2024” təlimində iştirak edib

Самое важное

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi