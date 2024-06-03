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Делегация Таджикистана посетила ВВС Азербайджана

Делегация Таджикистана посетила ВВС Азербайджана Согласно плану двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном на 2024 год, состоялась встреча представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух стран.
Армия
3 июня 2024 г. 11:17
Делегация Таджикистана посетила ВВС Азербайджана

Согласно плану двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном на 2024 год, состоялась встреча представителей Военно-воздушных сил (ВВС) двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече гостям был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВВС, дана информация о роли ВВС в 44-дневной Отечественной войне, состоялся обмен мнениями о применении беспилотных летательных аппаратов, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В соответствии с планом таджикская делегация посетила воинские части и военно-учебные заведения ВВС.

Таджикским гостям были наглядно продемонстрированы некоторые беспилотные летательные аппараты, находящиеся в арсенале азербайджанской армии, предоставлена информация о тактико-технических характеристиках установок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan nümayəndə heyəti Azərbaycan Ordusunun PUA-ları ilə tanış olublar

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