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В Институте военного управления состоялся очередной выпуск курса усовершенствования

В Институте военного управления состоялся очередной выпуск курса усовершенствования На оперативно-тактическом факультете Института военного управления состоялось мероприятие, посвященное 67-му выпуску курса усовершенствования штабных офицеров.
Армия
30 мая 2024 г. 20:50
В Институте военного управления состоялся очередной выпуск курса усовершенствования

На оперативно-тактическом факультете Института военного управления состоялось мероприятие, посвященное 67-му выпуску курса усовершенствования штабных офицеров.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открыв мероприятие вступительным словом, ректор института полковник Эльнур Алескерли рассказал о научной сущности курса усовершенствования, его значимости в процессе армейского строительства, было отмечено благотворное влияние подобных курсов на повышение боевой подготовки.

В заключение офицерам, окончившим курс усовершенствования, были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəkmilləşdirmə kursunu bitirən zabitlərə sertifikatlar təqdim edilib

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