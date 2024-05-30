В Институте военного управления состоялся очередной выпуск курса усовершенствования

На оперативно-тактическом факультете Института военного управления состоялось мероприятие, посвященное 67-му выпуску курса усовершенствования штабных офицеров.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Открыв мероприятие вступительным словом, ректор института полковник Эльнур Алескерли рассказал о научной сущности курса усовершенствования, его значимости в процессе армейского строительства, было отмечено благотворное влияние подобных курсов на повышение боевой подготовки.
В заключение офицерам, окончившим курс усовершенствования, были вручены сертификаты.