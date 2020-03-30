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ВС Армении обстреляли жилые дома в Газахском районе

ВС Армении обстреляли жилые дома в Газахском районе

Продолжаются вражеские провокации на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, сегодня, начиная с 17:30 жилые дома в селе Гушчу Айрым Газахского района и гражданские транспортные средства, ехавшие по автомобильной дороге, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны подразделений ВС Армении вблизи сел Боганис и Воскеван Ноэмберянского района Армении.

Вражеская провокация предотвращена, ответным огнем обстрел противника был подавлен.

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