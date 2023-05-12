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ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана 17 раз

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана 17 раз В ночь с 11 на 12 мая в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района азербайджано-армянской условной границы наблюдалось относительное спокойствие.
Армия
12 мая 2023 г. 10:19
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана 17 раз

В ночь с 11 на 12 мая в Зодском направлении Басаркечярского района на условной азербайджано-армянской границе сохранялось относительное спокойствие.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

За минувшие сутки вооруженные силы Армении, в целом, 17 раз подвергали обстрелу позиции армии Азербайджана в других направлениях.

Вооруженные силы Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюляли Товузгалинского района, Азизли Басаркечярского района и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами 8 раз подвергали обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гоша Товузского района, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Минкенд Лачынского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, 9 раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Тертерском, Ходжалинском, Шушинском и Лачынском направлениях.

Потерь среди личного состава и техники армии Азербайджана нет.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем направлениям, оперативная обстановка находится под контролем", - сообщили в Минобороны.

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Версия на английском языке Armenian Armed Forces fire on Azerbaijani army positions 17 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Laçın, Kəlbəcər, Tərtər, Xocalı və Şuşadakı mövqelərini atəşə tutub

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