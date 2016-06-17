​ВC Азербайджана проведут оперативно-тактические учения c участием 25 тыс. военнослужащих

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных cил Азербайджана на 2016 год в период с 19-го по 24-е июня будут проводиться оперативно-тактические учения с органами управления войск, а также объединениями, соединениями и частями войск. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, на учениях, проводимых под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, будут задействованы около 25000 военнослужащих личного состава, более 300 единиц танков и боевых бронированных машин, более 100 единиц ракетных и артиллерийских установок, до 40-а единиц военной авиации и более 30-ти систем противовоздушной обороны, соединение кораблей военно-морских сил и части специального назначения.

Районами проведения учений определены полигоны в прифронтовой зоне и Нахчыванской Автономной Республике, а также азербайджанский сектор Каспийского моря.

Основными целями учений являются совершенствование навыков командования объединений и соединений в управлении войсками и боевыми системами, а также повышение уровня боевого слаживания и взаимодействия боевых элементов в сложных условиях ведения современного общевойскового боя.

Особенностями данных учений является то, что они будут проводиться с широким применением имеющихся на вооружении новых технологических средств и вооружений с учетом сильной системы обороны условного противника.

В ходе учений будут проверены способности войск к приведению в высшую степень боевой готовности, проведение мероприятий по их перегруппировке, а также вопросы боевого и материально-технического обеспечения.

На одном из этапов учений будут выполнены боевые стрельбы.