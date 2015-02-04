Вооруженные силы Азербайджана продолжают широкомасштабные учения

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 4 февраля состоялся основной этап широкомасштабных учений Вооруженных сил Азербайджана, в рамках которого были осуществлены боевые стрельбы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства АР, по приказу министра обороны страны, генерал-полковника Закира Гасанова военные соединения и передовые части были неожиданно приведены в полную боевую готовность.

Был успешно выполнен приказ по уничтожению передовых частей условного противника с последующим обеспечением ввода в бой основных соединений, перешедших в наступление на врага.

В ходе учений была проверена оперативность, слаженность и эффективность взаимодействия всех видов войск, а также уровень исполнения приказов командования.