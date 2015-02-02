Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабные учения

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Азербайджана Ильхама Алиева 2 февраля под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковника Неджмеддина Садыхова начались широкомасштабные оперативно-тактические учения Вооруженных сил с привлечением всех видов войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В учениях участвует около 15 тысяч человек личного состава, до 300 единиц бронетехники, более 200 установок ракетных и артиллерийских войск, около 20 авиационных средств Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные соединения, оснащенные современными комплексами противовоздушной обороны.

По поручению Верховного главнокомандующего с целью проверки уровня выполнения заданий во время учений подразделениями и частями в учениях принимают участие до 5000 военнослужащих запаса и около 300 единиц автомобильной техники.