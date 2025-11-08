Военврач: Парад еще раз показал, что армия Азербайджана с каждым днем все мощнее

Сегодняшний парад еще раз показал, что Вооруженные силы Азербайджана с каждым днем становятся сильнее и мощнее.

Об этом в беседе с Report сказал участник Второй Карабахской войны, врач-офицер Зия Джабиев.

Джабиев отметил, что парад произвел на него огромное впечатление. "Наша страна и Вооруженные силы Азербайджана становятся все сильнее день ото дня, оснащаются новейшей техникой и вооружением. Парад был великолепным. Уверен, что в дальнейшем мы станем еще могущественнее".

По его словам, в период Отечественной войны он оказывал медицинскую помощь раненым. "Я эвакуировал их с поля боя, доставлял в госпитали и стационарные медучреждения. Я горжусь этим. Сейчас мне 39 лет, и я продолжаю службу", - добавил врач.