Военврач: Парад еще раз показал, что армия Азербайджана с каждым днем все мощнее
Армия
- 08 ноября, 2025
- 16:47
Сегодняшний парад еще раз показал, что Вооруженные силы Азербайджана с каждым днем становятся сильнее и мощнее.
Об этом в беседе с Report сказал участник Второй Карабахской войны, врач-офицер Зия Джабиев.
Джабиев отметил, что парад произвел на него огромное впечатление. "Наша страна и Вооруженные силы Азербайджана становятся все сильнее день ото дня, оснащаются новейшей техникой и вооружением. Парад был великолепным. Уверен, что в дальнейшем мы станем еще могущественнее".
По его словам, в период Отечественной войны он оказывал медицинскую помощь раненым. "Я эвакуировал их с поля боя, доставлял в госпитали и стационарные медучреждения. Я горжусь этим. Сейчас мне 39 лет, и я продолжаю службу", - добавил врач.
Последние новости
17:31
Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛАДругие страны
17:22
Закир Гасанов: Широкомасштабные реформы укрепили боевой дух армииПроисшествия
17:16
В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%Бизнес
17:12
Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
17:12
Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующемуИндивидуальные
17:10
В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухойВ регионе
17:08
Премьер Албании: Рассчитываем на вступление в ЕС к 2030 годуДругие страны
17:04
Фото
Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обедВнешняя политика
17:02