    Həkim-zabit: Bugünkü parad bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan Ordusu günü-gündən güclənir

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:20
    Həkim-zabit: Bugünkü parad bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan Ordusu günü-gündən güclənir

    Bugünkü parad bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü-gündən güclənir, möhkəmlənir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, həkim-zabit Ziya Cəbiyev deyib.

    O bildirib ki, bu paradın insanda yaratdığı hisslər çox möhtəşəm idi:

    "Mən Vətən müharibəsi dövründə yaralılara yaxından tibbi yardım göstərmişəm, onları vaxtında döyüş meydanından təxliyə edərək hospital və stasionar tibb müəssisələrinə çatdırmışam. Buna görə çox fəxr edirəm. Hazırda 39 yaşım var və yenə də xidmətdəyəm. Parad çox xoşuma gəldi. Dövlətimiz, eləcə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü-gündən güclənir, möhkəmlənir, yeni texnikalar və silah-sursatlarla təmin olunur. Çox gözəl tədbir idi. Əminəm ki, biz bundan sonra daha da güclənəcəyik, daha da qüdrətlənəcəyik".

