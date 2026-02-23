Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС
- 23 февраля, 2026
- 09:38
Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов провел встречу с военнослужащими Военно-морских сил (ВМС) Министерства обороны.
Как сообщили Report в Военной прокуратуре, на встрече командующий ВМС Шахин Мамедов представил подробный доклад о текущем состоянии флота и созданных для военнослужащих условиях. Особое внимание было уделено планомерной работе по модернизации материально-технической базы.
Он заявил, что ВМС способны своевременно выполнять все приказы и поручения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Военный прокурор дал необходимые рекомендации и указания военнослужащим ВМС по повышению дисциплины.
