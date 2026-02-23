Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Армия
    • 23 февраля, 2026
    • 09:38
    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов провел встречу с военнослужащими Военно-морских сил (ВМС) Министерства обороны.

    Как сообщили Report в Военной прокуратуре, на встрече командующий ВМС Шахин Мамедов представил подробный доклад о текущем состоянии флота и созданных для военнослужащих условиях. Особое внимание было уделено планомерной работе по модернизации материально-технической базы.

    Он заявил, что ВМС способны своевременно выполнять все приказы и поручения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

    Военный прокурор дал необходимые рекомендации и указания военнослужащим ВМС по повышению дисциплины.

    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС
    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС
    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Военная прокуратура ВМС Шахин Мамедов Бахруз Ахмедов
    Фото
    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:10

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

    Происшествия
    10:09

    В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец

    Происшествия
    10:08

    РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвы

    Другие страны
    10:06

    В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человек

    Происшествия
    10:00

    В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты

    Происшествия
    09:57

    Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%

    Бизнес
    09:55

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

    Другие страны
    09:38
    Фото

    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Армия
    09:38

    Цены на нефть подешевели более чем на 1%

    Энергетика
    Лента новостей