Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов провел встречу с военнослужащими Военно-морских сил (ВМС) Министерства обороны.

Как сообщили Report в Военной прокуратуре, на встрече командующий ВМС Шахин Мамедов представил подробный доклад о текущем состоянии флота и созданных для военнослужащих условиях. Особое внимание было уделено планомерной работе по модернизации материально-технической базы.

Он заявил, что ВМС способны своевременно выполнять все приказы и поручения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Военный прокурор дал необходимые рекомендации и указания военнослужащим ВМС по повышению дисциплины.