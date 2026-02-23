İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib

    Hərbi
    • 23 fevral, 2026
    • 09:19
    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib

    Hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ilə görüş keçirib.

    Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Şahin Məmmədov ölkə rəhbərliyinin diqqət və qayğısı ilə yaradılmış şərait barədə geniş məlumat verib, maddi və texniki təchizatın yüksəldilməsi üçün mütəmadi işlərin görülməsini qeyd edib və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən qarşılarına qoyulacaq bütün əmr və tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməyə qadir olduqlarını bildirib.

    Hərbi prokuror görüş zamanı Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına nizam-intizamın artırılması ilə bağlı zəruri tövsiyə və tapşırıqlarını verib.

    Sonda xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunub və xidməti fəaliyyətdə uğurlar arzulanıb.

    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib
    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib
    Hərbi prokuror HDQ-nin hərbi qulluqçularına tapşırıqlar verib

    Hərbi Prokurorluq Hərbi Dəniz Qüvvələri
    Foto
    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Son xəbərlər

    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:22

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    10:20

    "Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:19

    Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:09

    Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinib

    Elm və təhsil
    10:06

    Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətirib

    Sosial müdafiə
    10:00
    Foto
    Video

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    09:59

    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti