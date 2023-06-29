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Военный эксперт: Главари вооруженных формирований должны понимать, что дальнейшие операции будут более жесткими

Военный эксперт: Главари вооруженных формирований должны понимать, что дальнейшие операции будут более жесткими Главари незаконных вооруженных формирований должны понимать, что если подобные провокации продолжатся, то в дальнейшем операции будут более конкретными и жесткими.
Армия
29 июня 2023 г. 12:49
Военный эксперт: Главари вооруженных формирований должны понимать, что дальнейшие операции будут более жесткими

Главари незаконных вооруженных формирований должны понимать, что если подобные провокации продолжатся, то в дальнейшем операции будут более конкретными и жесткими.

Об этом заявил Report военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Ибрагим Рустамли, комментируя последнюю провокацию незаконных вооруженных формирований в Карабахе и ответные шаги азербайджанской армии.

По его словам, армянская сторона является единственной виновницей военных операций, проводимых на территории Карабаха, и именно она несет всю ответственность: "Как вы знаете, реваншистские, провокационные силы составляют большинство среди сепаратистов, и их единственной целью является нарушение порядка на территории Азербайджана. В результате превентивных мер, проводимых азербайджанской стороной, достигнуты определенные успехи, и так будет и впредь. Антитеррористические операции против этих сил являются правом Азербайджана".

Эксперт отметил, что Азербайджан предпринимает достаточно серьезные и конкретные шаги в этом направлении: "Официальный Баку неоднократно заявлял, что деятельность вооруженных формирований в этом регионе является преступной. Главари незаконных вооруженных формирований должны понимать, что если подобные провокации продолжатся, то в дальнейшем операции будут более конкретными и жесткими".

Напомним, 27 июня незаконные армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района. В результате солдат азербайджанской армии получил ранение. Против армянских сепаратистов была проведена операция "Месть", по итогам которой были уничтожены 5 членов незаконных вооруженных формирований. Эту провокацию, совершенную накануне вашингтонской встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, можно считать целенаправленной.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert: “Qanunsuz hərbi birləşmələr anlamalıdırlar ki, gələcəkdə əməliyyatlar daha sərt olacaq”

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