О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть ВВС

Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть ВВС В ходе визита гостям была продемонстрирована авиационная техника
Армия
10 апреля 2021 г. 12:02
Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть ВВС

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

15 представителям аппаратов военных атташе двенадцати государств был представлен брифинг о воинской части, деятельности ВВС в Отечественной войне, а также даны ответы на их вопросы.

В ходе визита гостям была продемонстрирована авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы.

Военные атташе выразили признательность руководству Министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici ölkələrin Azərbaycandakı hərbi attaşeləri HHQ-nin hərbi hissəsini ziyarət edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
3 апреля 2021 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi