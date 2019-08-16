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Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания органов пограничной охраны Азербайджанской Республики и за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

"Заслуженный учитель"

Гулиевой Шохрат Руфат гызы

"Заслуженный врач"

Мамедову Фаризу Нуреддин оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы

Абасову Рахилю Файаз оглу – майору медицинской службы

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Мирзоеву Эльшану Джабраил оглу – полковнику

Гасанову Адылю Мамед оглу

"Заслуженный инженер"

Мустафаеву Эльману Тапдыг оглу – полковнику

Юсифову Азеру Альфрат оглу.

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