Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания органов пограничной охраны Азербайджанской Республики и за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
"Заслуженный учитель"
Гулиевой Шохрат Руфат гызы
"Заслуженный врач"
Мамедову Фаризу Нуреддин оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы
Абасову Рахилю Файаз оглу – майору медицинской службы
"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"
Мирзоеву Эльшану Джабраил оглу – полковнику
Гасанову Адылю Мамед оглу
"Заслуженный инженер"
Мустафаеву Эльману Тапдыг оглу – полковнику
Юсифову Азеру Альфрат оглу.
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