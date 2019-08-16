Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания - СПИСОК

Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания

16 августа, 2019 19:09

https://report.az/storage/news/859e2f265df8169cd4d5a17206e47135/a587baa7-fe08-4fdc-9a3d-3a8a6fd5aed3_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания органов пограничной охраны Азербайджанской Республики и за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: "Заслуженный учитель" Гулиевой Шохрат Руфат гызы "Заслуженный врач" Мамедову Фаризу Нуреддин оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы Абасову Рахилю Файаз оглу – майору медицинской службы "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" Мирзоеву Эльшану Джабраил оглу – полковнику Гасанову Адылю Мамед оглу "Заслуженный инженер" Мустафаеву Эльману Тапдыг оглу – полковнику Юсифову Азеру Альфрат оглу.

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