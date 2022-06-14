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Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током 13 июня военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдат Алияров Рияд Мамед оглу погиб от удара электрическим током в Кяльбаджарском районе.
Армия
14 июня 2022 г. 10:38
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от удара током

13 июня военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдат Алияров Рияд Мамед оглу погиб от удара электрическим током в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

Сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело погибшего, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значение при рассмотрении дела, взяты показания, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые действия.

"По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре продолжается расследование, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с законодательством, в том числе дана правовая оценка. Руководство Военной прокуратуры берет под контроль расследование всех случаев смерти независимо от их причины, обеспечивается всестороннее, полное и объективное разбирательство", - сообщили в прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgərini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

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