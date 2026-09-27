Военнослужащие стран-участниц учений "Сила единства — 2026" приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти

В связи с 27 сентября - Днем памяти для военнослужащих стран, принимающих участие в совместных военных учениях "Сила единства - 2026", были организованы культурно-массовые мероприятия.

Как передает Report, в рамках мероприятий для гостей были организованы экскурсии по Карабахскому экономическому району и городу Нахчыван.

Военнослужащим из Турции и Узбекистана рассказали о славной Победе, одержанной нашим народом в Отечественной войне, а также о примерах мужества и героизма, проявленных нашими отважными сыновьями.

Гости посетили достопримечательности нашей страны, а также историко-краеведческие музеи и памятники, благодаря чему ближе познакомились с богатым прошлым нашего народа и его национально-культурными ценностями.