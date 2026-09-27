Военнослужащие стран-участниц учений "Сила единства — 2026" приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти
Армия
- 27 сентября, 2026
- 21:13
В связи с 27 сентября - Днем памяти для военнослужащих стран, принимающих участие в совместных военных учениях "Сила единства - 2026", были организованы культурно-массовые мероприятия.
Как передает Report, в рамках мероприятий для гостей были организованы экскурсии по Карабахскому экономическому району и городу Нахчыван.
Военнослужащим из Турции и Узбекистана рассказали о славной Победе, одержанной нашим народом в Отечественной войне, а также о примерах мужества и героизма, проявленных нашими отважными сыновьями.
Гости посетили достопримечательности нашей страны, а также историко-краеведческие музеи и памятники, благодаря чему ближе познакомились с богатым прошлым нашего народа и его национально-культурными ценностями.
Фото
Последние новости
00:22
Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в странеДругие страны
23:51
Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентстваДругие страны
23:41
Фото
Видео
На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожарПроисшествия
23:38
Фото
В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин АзербайджанаДругие страны
23:33
Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в ИталииДругие страны
23:27
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
23:13
Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в РамаллеДругие страны
22:50
Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиадеИндивидуальные
22:46