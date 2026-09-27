Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Военнослужащие стран-участниц учений "Сила единства — 2026" приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти

    Армия
    • 27 сентября, 2026
    • 21:13
    Военнослужащие стран-участниц учений Сила единства — 2026 приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти

    В связи с 27 сентября - Днем памяти для военнослужащих стран, принимающих участие в совместных военных учениях "Сила единства - 2026", были организованы культурно-массовые мероприятия.

    Как передает Report, в рамках мероприятий для гостей были организованы экскурсии по Карабахскому экономическому району и городу Нахчыван.

    Военнослужащим из Турции и Узбекистана рассказали о славной Победе, одержанной нашим народом в Отечественной войне, а также о примерах мужества и героизма, проявленных нашими отважными сыновьями.

    Гости посетили достопримечательности нашей страны, а также историко-краеведческие музеи и памятники, благодаря чему ближе познакомились с богатым прошлым нашего народа и его национально-культурными ценностями.

    Военнослужащие стран-участниц учений Сила единства — 2026 приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти
    Военнослужащие стран-участниц учений Сила единства — 2026 приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти
    Военнослужащие стран-участниц учений Сила единства — 2026 приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти
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