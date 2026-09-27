Türkiyə və Özbəkistan hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki zəfəri barədə məlumatlandırılıb
Hərbi
- 27 sentyabr, 2026
- 20:59
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimində iştirak edən ölkələrin hərbi qulluqçuları üçün mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirlər çərçivəsində qonaqlar üçün Qarabağ iqtisadi rayonu və Naxçıvan şəhərində ekskursiyalar təşkil olunub.
Türkiyə və Özbəkistandan olan hərbi qulluqçulara xalqımızın Vətən müharibəsində qazandığı şanlı Zəfər, igid övladlarımızın göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq nümunələri barədə məlumat verilib.
Ölkəmizin gəzməli-görməli yerlərində olan, həmçinin tarixi-diyarşünaslıq muzey və abidələrini ziyarət edən qonaqlar xalqımızın zəngin keçmişi və milli-mədəni dəyərləri ilə yaxından tanış olublar.
Foto
Son xəbərlər
22:13
Serbiya Prezidenti vəzifəsindən istefa veribDigər ölkələr
22:10
Vuçiç: Görünür, prezidentlikdən baş nazirə keçmək hamıya olar, yalnız mənə yoxDigər ölkələr
22:06
Abbas Əraqçi: İran ABŞ ilə diplomatik əlaqələrə ümid edirRegion
21:46
Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəmDigər ölkələr
21:26
Türkiyədə mikroavtobusla minik avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar varRegion
21:11
Foto
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edibDaxili siyasət
20:59
Foto
Türkiyə və Özbəkistan hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki zəfəri barədə məlumatlandırılıbHərbi
20:47
Foto
Azərbaycan Ordusunda Anım günü münasibətilə tədbirlər keçirilibHərbi
20:33
Foto