Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные учения
Армия
- 03 декабря, 2025
- 16:38
В турецком городе Измире состоялись учения Doğu Akdeniz-2025 ("Восточное Средиземноморье-2025").
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В учениях, наряду с военнослужащими Турции, принимала участие группа личного состава Военно-морских сил армии Азербайджана, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолет армии Пакистана.
"При выполнении поставленных задач военнослужащие стран-участниц продемонстрировали высокий профессионализм", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отметим, что в учениях в качестве наблюдателей принимали участие военнослужащие из девятнадцати стран.
Последние новости
17:22
Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионовВ регионе
17:20
СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента СШАДругие страны
17:02
Фото
Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты АзербайджанаФинансы
16:58
Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%Туризм
16:51
Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евроДругие страны
16:49
Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газаДругие страны
16:48
В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компанииБизнес
16:38
Фото
Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные ученияАрмия
16:33