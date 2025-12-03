Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные учения

В турецком городе Измире состоялись учения Doğu Akdeniz-2025 ("Восточное Средиземноморье-2025").

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, наряду с военнослужащими Турции, принимала участие группа личного состава Военно-морских сил армии Азербайджана, антитеррористическая группа безопасности США и патрульный морской самолет армии Пакистана.

"При выполнении поставленных задач военнослужащие стран-участниц продемонстрировали высокий профессионализм", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отметим, что в учениях в качестве наблюдателей принимали участие военнослужащие из девятнадцати стран.