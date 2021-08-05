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Военнослужащие Азербайджана и США участвуют в международных учениях в Черном море

Военнослужащие Азербайджана и США участвуют в международных учениях в Черном море В Черном море начались международные военные учения "Dive-2021".
Армия
5 августа 2021 г. 16:38
Военнослужащие Азербайджана и США участвуют в международных учениях в Черном море
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В Черном море начались международные военные учения "Dive-2021".

Как передает Report, об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

В учениях наряду с Украиной, принимают участие военнослужащие США, Болгарии, Румынии, Азербайджана и Грузии.

Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

В частности, военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

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Версия на английском языке Azerbaijan attending Dive-2021 multinational mine action exercise in Black Sea
Версия на азербайджанском языке ФотоQara dənizdə Azərbaycan və ABŞ hərbçilərinin iştirakı ilə beynəlxalq təlimlər başlayıb

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