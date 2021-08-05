Военнослужащие Азербайджана и США участвуют в международных учениях в Черном море

В Черном море начались международные военные учения "Dive-2021".

В Черном море начались международные военные учения "Dive-2021".

Как передает Report, об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

В учениях наряду с Украиной, принимают участие военнослужащие США, Болгарии, Румынии, Азербайджана и Грузии.

Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

В частности, военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.