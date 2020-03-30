Военно-морские силы Азербайджана провели тактическое учение – ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение с участием кораблей и катеров Военно-морских сил.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны страны, основными целями проведения учения стали обеспечение сохранения оптимального оперативного режима и организация охраны районов добычи нефти и газа, а также территорий, через которые проходят подводные трубопроводы.

По завершении учений были рассмотрены и проанализированы общие действия экипажей кораблей и катеров.