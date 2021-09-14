Военная прокуратура: Определены организаторы и исполнители преступлений Армении против Азербайджана

"Борьба с коррупционными правонарушениями в военных структурах, осуществление необходимых превентивных мер составляют одно из основных направлений деятельности органов военной прокуратуры".

"Борьба с коррупционными правонарушениями в военных структурах, осуществление необходимых превентивных мер составляют одно из основных направлений деятельности органов военной прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по надзору за следствием Военной прокуратуры Азербайджана, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде.

"Благодаря самоотверженному труду, добросовестному и достойному исполнению служебных обязанностей сотрудниками органов прокуратуры, стало возможным проведение предварительного расследования преступлений против мира и человечности и других преступлений, совершенных оккупационными силами и военными преступниками Армении против Азербайджанской Республики на протяжении последних десятилетий. Выполнены комплексные оперативно-следственные действия по установлению всех элементов механизма совершения преступлений, личности потерпевших, причиненного им ущерба, организаторов и исполнителей преступлений", - подчеркнул Гусейнзаде.