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Военная делегация Азербайджана находится в Иране - ФОТО

​Военная делегация Азербайджана находится в Иране

В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы министерства обороны Азербайджана и министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Ирана.

Как передает Report со ссылкой на министерства обороны Азербайджана, делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами текущее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.

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