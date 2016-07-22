ВМС Азербайджана примут участие в Кубке моря-2016

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Азербайджана примут участие в Кубке моря-2016.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соревнования пройдут с 1 по 12 августа в специально оборудованном полигоне боевой подготовки, а также на учебно-тренировочном комплексе Каспий в Каспийске (Дагестан).

Участникам конкурса предстоит соревноваться в выполнении боевых стрельб из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте, постановке и съемке с якоря, прохождении с максимальной скоростью заданных маршрутов и отработке мероприятий по оказанию помощи аварийному судну.

В отличие от аналогичных соревнований прошлого года, в программу конкурса "Кубок моря-2016" добавлен новый этап – соревнование по борьбе за живучесть корабля.

В соревнованиях также примут участие ВМС России и Казахстана.