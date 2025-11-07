Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили развитие сотрудничества

    Армия
    • 07 ноября, 2025
    • 12:21
    ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили развитие сотрудничества

    Делегация военно-морских сил (ВМС) Азербайджана во главе с первым заместителем командующего ВМС - начальником штаба капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым посетила город Карачи в Пакистане для участия в 11-й Международной морской выставке и конференции PIMEC - 2025.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках визита состоялся ряд встреч с руководством ВМС Пакистана. В ходе переговоров был проведен детальный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между ВМС двух братских стран и другим темам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджанская делегация в рамках международного мероприятия также приняла участие в различных конференциях, посвященных зеленой энергии, морской безопасности, охране окружающей среды, морской экономике, морской торговле и перевозкам, а также морскому туризму.

    ВМС Пакистан PIMEC - 2025 Карачи
