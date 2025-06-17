ВМС Азербайджана и Казахстана начали совместные учения

В казахстанском Актау стартовали совместные военные учения Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025".

В казахстанском Актау стартовали совместные военные учения Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

Отмечается, что совместные учения направлены "на повышение безопасности объектов морской экономической деятельности, пунктов базирования военно-морских сил и судоходства".

В церемонии открытия учений приняли участие заместитель командующего ВМС Азербайджана - начальник штаба капитан 1 ранга Теймур Муршудов и первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана – начальник главного штаба капитан 1 ранга Канат Ниязбеков