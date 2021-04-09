Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии

Соединенное Королевство регулярно приглашает личный состав ВС Азербайджана на профессиональные военные тренинги

Офицер Азербайджанской армии Муртуз Зейналов с отличием завершил обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания.

Как передает Report, об этом сообщается на странице в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.

"Офицер Муртуз Зейналов как международный курсант удостоен медали Ходсона "За заслуги" (Hodson’s Horse Merit Award) за особую службу.

Соединенное Королевство регулярно приглашает личный состав Вооруженных сил Азербайджана и региона участвовать совместно с британскими коллегами в профессиональных военных тренингах", - отметили в посольстве.