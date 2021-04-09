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Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии

Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии Соединенное Королевство регулярно приглашает личный состав ВС Азербайджана на профессиональные военные тренинги
Армия
9 апреля 2021 г. 11:10
Великобритания наградила офицера Азербайджанской армии
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Офицер Азербайджанской армии Муртуз Зейналов с отличием завершил обучение в Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания.

Как передает Report, об этом сообщается на странице в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.

"Офицер Муртуз Зейналов как международный курсант удостоен медали Ходсона "За заслуги" (Hodson’s Horse Merit Award) за особую службу.

Соединенное Королевство регулярно приглашает личный состав Вооруженных сил Азербайджана и региона участвовать совместно с британскими коллегами в профессиональных военных тренингах", - отметили в посольстве.

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Версия на английском языке UK awards officer of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Azərbaycan Ordusunun zabitini təltif edib - FOTO

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