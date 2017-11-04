В Вооруженных силах Азербайджана проведено учение с боевой стрельбой

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил, в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО в одной из воинских частей проведено учение с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и другие необходимые оперативные возможности мотострелкового подразделения в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также выполнение тактических задач в составе Объединение Совместных Сил и во время других операций. Выполнены также упражнения с боевыми стрельбами.