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В воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

В воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы 6 ноября в N-ской воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы. Сначала были возложены венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизни
Армия
6 ноября 2021 г. 20:00
В воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы

6 ноября в N-ской воинской части состоялось мероприятие по случаю Дня Победы. Сначала были возложены венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На церемонии, в которой приняли участие представители Министерства обороны и общественности, семьи шехидов, ветераны и личный состав воинской части было поведано о победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, о доблести, проявленной нашими героическими сынами. Было подчеркнуто, что в ходе боев Азербайджанская Армия продемонстрировала всему миру свою мощь. Отечественная война восстановила историческую справедливость, положив конец почти тридцатилетней тоске нашего народа по родным землям.

Семьи шехидов выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

Затем состоялось открытие мемориального комплекса, воздвигнутого в память о павших шехидами военнослужащих воинской части.

В художественной части церемонии в исполнении ансамбля "Мехтеран" Министерства национальной обороны Турецкой Республики, находящегося с визитом в нашей стране, были исполнены музыкальные произведения, воспевающие турецко-азербайджанское братство и патриотизм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü münasibətilə hərbi hissədə tədbir keçirilib

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