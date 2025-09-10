В воинских частях введены ограничения на встречи с новобранцами
Армия
- 10 сентября, 2025
- 14:03
Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране.
Как сообщили Report в оборонном ведомстве, целью является защита здоровья военнослужащих, находящихся в периоде адаптации.
"Просим общественность с пониманием отнестись к указанному ограничению и не посещать воинские части", - говорится в заявлении.
