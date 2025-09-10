İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    MN: Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

    Hərbi
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:42
    MN: Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

    Yeni xidmətə başlayan gənc əsgərlərin adaptasiya dövründə sağlamlığının qorunması məqsədilə hərbi hissələrdə qabaqlayıcı tədbirlər keçirilir.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gənc əsgərlərin respirator xəstəliklərə, o cümlədən qrip infeksiyasına yoluxmasının qarşısını almaq üçün onlarla görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub:

    "İctimaiyyətdən hərbi qulluqçularımızın sağlamlığına həssaslıqla yanaşmağı, qeyd olunan məhdudiyyəti anlayışla qarşılamağı və hərbi hissələrə gəlməməyi xahiş edirik".

    Müdafiə Nazirliyi görüş Gənc əsgərlər Xəbər
    В воинских частях введены ограничения на встречи с новобранцами

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53
    Foto

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Azərbaycanın xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri barədə bəzi meyarlar müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti