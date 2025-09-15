В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присяги

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    В подведомственных Национальному университету обороны специальных учебных заведениях и в Военно-медицинском факультете был отмечен 15 сентября - "День знаний" и состоялись торжественные церемонии принесения присяги курсантами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в мероприятиях принимали участие руководство и личный состав специальных военно-учебных заведений и Военно-медицинского факультета, в том числе профессорско-преподавательский состав.

    На церемониях сначала под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамён.

    Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучал Государственный гимн.

    Выступившие на торжественных церемониях поздравили курсантов с 15 сентября - "Днём знаний" и с принятием Военной присяги, пожелали будущим военнослужащим быть достойными  сынами азербайджанского народа, верными Родине, народу и Военной клятве, служить дисциплинированно.

    От имени нового состава курсанты поздравили личный состав с проведёнными мероприятиями, пожелали им успехов в учёбе и выразили удовлетворение созданными условиями.

    Затем курсанты торжественно присягнули на верность Родине и под звуки военного марша прошли перед трибуной.

