В военных учебных заведениях отмечен "День знаний" и проведены церемонии принесения присяги

В подведомственных Национальному университету обороны специальных учебных заведениях и в Военно-медицинском факультете был отмечен 15 сентября - "День знаний" и состоялись торжественные церемонии принесения присяги курсантами.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в мероприятиях принимали участие руководство и личный состав специальных военно-учебных заведений и Военно-медицинского факультета, в том числе профессорско-преподавательский состав.

На церемониях сначала под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамён.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучал Государственный гимн.

Выступившие на торжественных церемониях поздравили курсантов с 15 сентября - "Днём знаний" и с принятием Военной присяги, пожелали будущим военнослужащим быть достойными сынами азербайджанского народа, верными Родине, народу и Военной клятве, служить дисциплинированно.

От имени нового состава курсанты поздравили личный состав с проведёнными мероприятиями, пожелали им успехов в учёбе и выразили удовлетворение созданными условиями.

Затем курсанты торжественно присягнули на верность Родине и под звуки военного марша прошли перед трибуной.