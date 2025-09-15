İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Hərbi təhsil müəssisələrində Bilik günü və andiçmə mərasimləri keçirilib

    Milli Müdafiə Universitetinin (MMU) tabeliyində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində və Hərbi Tibb Fakültəsində (HTF) 15 sentyabr - "Bilik günü" qeyd olunub və gənc kursantların təntənəli andiçmə mərasimləri keçirilib. 

    Tədbirlərdə xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin və Hərbi Tibb Fakültəsinin rəhbərliyi, şəxsi heyəti, o cümlədən professor-müəllim heyəti iştirak edib. 

    Əvvəlcə hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə döyüş bayraqları önə çıxarılıb.

    Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, Dövlət Himni səsləndirilib.

    Çıxış edənlər kursantları 15 sentyabr - "Bilik günü" və Hərbi andı qəbul etmələri münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edib, gələcəyin hərbi qulluqçularına Azərbaycan xalqına layiqli övlad, Vətənə, xalqa və Hərbi anda sadiq olmağı arzulayıb, nizam-intizamla xidmət etmələrini tövsiyə ediblər.

    Yeni qəbul olunmuş heyət adından çıxış edən gənc kursantlar keçirilən tədbirlər münasibəti ilə şəxsi heyəti təbrik edərək onlara təhsillərində müvəffəqiyyət arzu edib və yaradılmış şəraitdən məmnunluqlarını bildiriblər.

    Sonda kursantlar təntənəli şəkildə Vətənə sədaqət andı içib.

