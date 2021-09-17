В Военном училище состоялось мероприятие по случаю начала нового учебного периода

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного периода.

В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Выступивший на мероприятии профессорско-преподавательский состав Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отметил, что и впредь с энтузиазмом будет выполнять требования и задачи, поставленные перед Азербайджанской армией. Подчеркивалось, что во имя развития нашей армии будут приложены все усилия для подготовки профессионального офицерского состава, отвечающего современным требованиям.

В свою очередь, курсанты заверили в том, что в процессе обучения будут углубленно осваивать предметы, совершенствовать свои теоретические знания и оттачивать практические навыки на занятиях.

Затем группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.