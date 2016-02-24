В Военной академии вооруженных сил начался учебный курс НАТО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Согласно Индивидуальной программе сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2016-й год, 23 февраля в Военной академии вооруженных сил начался учебный курс.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На курсы мобильно-учебной группы Командования объединенной группировкой НАТО, расположенной в городе Брюнсюм, на тему "Совместная операция и оценка похода" привлечены офицеры различных видов войск ВС.

Учебные курсы продолжатся три дня. Делегация НАТО проинформирует участников на темы "Военная структура НАТО", "Военное сотрудничество", "Процесс операционного планирования", "Оценка операций", "Сбор и анализ информации", проведет синдикаты.