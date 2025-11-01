Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Турции завершился курс с участием азербайджанских военнослужащих

    Армия
    • 01 ноября, 2025
    • 15:47
    В Турции завершился курс с участием азербайджанских военнослужащих

    В городе Испарта (Турция) завершился курс "Горных коммандос", проведенный с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии в рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией "О сотрудничестве в области военного образования".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    Выступившие на мероприятии поздравили военнослужащих с успешным завершением курса и подчеркнули, что приобретенные в ходе подготовки знания и навыки будут способствовать развитию их боевых качеств и дальнейшему повышению профессионального уровня.

    В завершение выпускникам вручили сертификаты.

    На курсе "Горных коммандос" слушатели освоили современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучили возможности применения новых технологий.

    Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən kurs başa çatıb
    Mountain commando course involving combined arms army servicemen ends

    

    

