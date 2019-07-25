В связи с крушением азербайджанского военного самолета МИГ-29 возбуждено уголовное дело

В связи с крушением МИГ-29 Вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что в связи с инцидентом, информацию о котором распространило Минобороны, в военной прокуратуре Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников и начато проведение неотложных надлежащих следственных действий.

Предварительное следствие продолжается. Будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз и др.

Руководство военной прокуратуры отбыло на место происшествия вместе со следственной группой.