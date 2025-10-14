В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"
Армия
- 14 октября, 2025
- 19:29
В Самаркандской области Узбекистана 14 октября состоялась церемония открытия совместных региональных учений "Единство-2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Выступавшие на церемонии подчеркнули важность подобных совместных учений с точки зрения обмена опытом и пожелали участникам успехов.
Последние новости
19:36
Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
19:29
Фото
В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"Армия
19:23
Подготовлена карта Зангезурского коридораВнутренняя политика
19:22
Фото
На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСПБизнес
19:17
В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%Инфраструктура
19:12
AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно таксиИнфраструктура
18:58
Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему ВостокуВнешняя политика
18:56
Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%Финансы
18:48