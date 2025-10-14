В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

В Самаркандской области Узбекистана 14 октября состоялась церемония открытия совместных региональных учений "Единство-2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Выступавшие на церемонии подчеркнули важность подобных совместных учений с точки зрения обмена опытом и пожелали участникам успехов.