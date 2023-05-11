О нас

В результате армянской провокации погиб военнослужащий армии Азербайджана

В результате армянской провокации погиб военнослужащий армии Азербайджана В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.
Армия
11 мая 2023 г. 11:43
В результате армянской провокации погиб военнослужащий армии Азербайджана

В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего", - заявили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani serviceman martyred as result of Armenia’s provocation 
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbçisi şəhid olub

Экслюзивные новости

Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi