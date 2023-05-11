В результате армянской провокации погиб военнослужащий армии Азербайджана

В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего", - заявили в Минобороны.