В рамках учений "Единство – 2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"
- 21 октября, 2025
- 19:10
В рамках совместных региональных учений "Единство – 2025", проходящих в Самаркандской области Узбекистана с участием военнослужащих из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, 21 октября состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В мероприятии принимали участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.
После того, как гостям была представлена информация о задачах и этапах региональных учений, на полигоне были выполнены практические действия по различным эпизодам учений.
Высокопоставленные гости ознакомились с работой совместного командного пункта.
Затем участники ознакомились с представленными на выставке образцами вооружения и военной техники, произведенными агентствами оборонной промышленности при Министерстве обороны Узбекистана.
Министры обороны Азербайджана и Узбекистана, а также другие высокопоставленные гости приняли участие в церемонии закрытия совместных региональных учений "Единство – 2025".
Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил своего узбекского коллегу за высокий уровень организации учений, поздравил участников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Ход совместных региональных учений "Единство – 2025" и профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.
В заключение отличившимся в ходе учений участникам были вручены награды.