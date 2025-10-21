В рамках учений "Единство – 2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

В рамках совместных региональных учений "Единство – 2025", проходящих в Самаркандской области Узбекистана с участием военнослужащих из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, 21 октября состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии принимали участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.

После того, как гостям была представлена информация о задачах и этапах региональных учений, на полигоне были выполнены практические действия по различным эпизодам учений.

Высокопоставленные гости ознакомились с работой совместного командного пункта.

Затем участники ознакомились с представленными на выставке образцами вооружения и военной техники, произведенными агентствами оборонной промышленности при Министерстве обороны Узбекистана.

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана, а также другие высокопоставленные гости приняли участие в церемонии закрытия совместных региональных учений "Единство – 2025".

Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил своего узбекского коллегу за высокий уровень организации учений, поздравил участников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Ход совместных региональных учений "Единство – 2025" и профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

В заключение отличившимся в ходе учений участникам были вручены награды.