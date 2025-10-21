Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В рамках учений "Единство – 2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    • 21 октября, 2025
    • 19:10
    В рамках учений Единство – 2025 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    В рамках совместных региональных учений "Единство – 2025", проходящих в Самаркандской области Узбекистана с участием военнослужащих из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, 21 октября состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В мероприятии принимали участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Шухрат Халмухамедов, а также высокопоставленные гости из других стран-участниц.

    После того, как гостям была представлена информация о задачах и этапах региональных учений, на полигоне были выполнены практические действия по различным эпизодам учений.

    Высокопоставленные гости ознакомились с работой совместного командного пункта.

    Затем участники ознакомились с представленными на выставке образцами вооружения и военной техники, произведенными агентствами оборонной промышленности при Министерстве обороны Узбекистана.

    Министры обороны Азербайджана и Узбекистана, а также другие высокопоставленные гости приняли участие в церемонии закрытия совместных региональных учений "Единство – 2025".

    Выступивший на мероприятии генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил своего узбекского коллегу за высокий уровень организации учений, поздравил участников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

    Ход совместных региональных учений "Единство – 2025" и профессионализм военнослужащих стран-участниц были удостоены высокой оценки.

    В заключение отличившимся в ходе учений участникам были вручены награды.

    В рамках учений "Единство – 2025" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    "Единство-2025" генерал-полковник Закир Гасанов Минобороны Азербайджана Узбекистан военные учения
    Фото
    Видео
    "Birlik - 2025" birgə regional təlimində iştirak edən hərbçilərin peşəkarlığı yüksək qiymətləndirilib
    Фото
    Видео
    Distinguished Visitors Day of Unity-2025 joint exercise held in Uzbekistan

    Последние новости

    19:53

    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования

    Наука и образование
    19:52

    Из Германии экстрадируют подозреваемого в умышленном убийстве

    Внутренняя политика
    19:48
    Фото

    Министр обороны Азербайджана встретился с участниками учений "Единство – 2025"

    Армия
    19:48
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан

    Внешняя политика
    19:46
    Фото

    В Шеки при столкновении двух автомобилей погибли три человека

    Происшествия
    19:40
    Фото

    Участники Форума в Ханкенди направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    19:27

    СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

    Другие страны
    19:26
    Фото

    В Азербайджане начинается прием документов для желающих совершить Хадж

    Религия
    19:24

    Эрол Озвар: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере образования должно укрепляться

    Наука и образование
    Лента новостей