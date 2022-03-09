В Азербайджан по поддельным документам пытались въехать 227 человек

В 2021 году зарегистрировано 3 443 800 человек и 953 000 транспортных средств, которые пересекли государственную границу Азербайджана.

В 2021 году зарегистрировано 3 443 800 человек и 953 000 транспортных средств, которые пересекли государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.



Было отмечено, что в страну въехало 1705,4 тыс. человек и 480,0 тыс. транспортных средств, выехало - 1738,4 тыс. человек и 473,0 тыс. транспортных средств. В целом, 227 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам, 4 - по чужим документам и 3 - обходными путями. В отношении всех задержанных приняты соответствующие решения.

Необходимые меры приняты в отношении 3211 человек, не имевших права на пересечение государственной границы (непригодный документ). 244 человека зарегистрированы для депортации и 62 - для экстрадиции.