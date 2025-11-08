В представительствах Азербайджана за рубежом отметили пятую годовщину Дня Победы

В дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, а также в аппаратах военных атташе, аккредитованных в зарубежных странах в связи с празднованием пятой годовщины Дня Победы были проведены торжественные мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В церемониях, состоявшихся с участием сотрудников посольств иностранных государств, глав дипломатических миссий и военных атташе, представителей министерств обороны и других гостей, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятиях отметили значение исторической Победы азербайджанской армии, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Было рассказано о героической летописи азербайджанского народа, о доблести военнослужащих, о достигнутых исторических успехах в деле отстаивания независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В ходе мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы и видеоролики, посвящённые Отечественной войне.

Представленные музыкальные номера и литературно-художественные композиции были встречены участниками мероприятий с большим интересом.