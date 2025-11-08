Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В представительствах Азербайджана за рубежом отметили пятую годовщину Дня Победы

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 16:42
    В представительствах Азербайджана за рубежом отметили пятую годовщину Дня Победы

    В дипломатических представительствах Азербайджана за рубежом, а также в аппаратах военных атташе, аккредитованных в зарубежных странах в связи с празднованием пятой годовщины Дня Победы были проведены торжественные мероприятия.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В церемониях, состоявшихся с участием сотрудников посольств иностранных государств, глав дипломатических миссий и военных атташе, представителей министерств обороны и других гостей, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен государственный гимн Азербайджана.

    Выступившие на мероприятиях отметили значение исторической Победы азербайджанской армии, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Было рассказано о героической летописи азербайджанского народа, о доблести военнослужащих, о достигнутых исторических успехах в деле отстаивания независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    В ходе мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы и видеоролики, посвящённые Отечественной войне.

    Представленные музыкальные номера и литературно-художественные композиции были встречены участниками мероприятий с большим интересом.

