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В подразделениях ПВО выполнены боевые стрельбы

В подразделениях ПВО выполнены боевые стрельбы Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы.
Армия
27 декабря 2023 г. 13:40
В подразделениях ПВО выполнены боевые стрельбы

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в соответствии с планом, боевые расчеты выполнили нормативы по выведению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "С-125" на стартовую позицию и подготовке их к боевому применению.

В целях совершенствования навыков управления личным составом и дальнейшего повышения боеспособности на учениях, проходивших на общевойсковом полигоне, были успешно решены поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Подразделения ПВО продемонстрировали высокий профессионализм на учениях с боевыми стрельбами.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s air defense units carry out combat firing 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra olunub

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