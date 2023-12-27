В подразделениях ПВО выполнены боевые стрельбы

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы.

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в соответствии с планом, боевые расчеты выполнили нормативы по выведению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "С-125" на стартовую позицию и подготовке их к боевому применению.

В целях совершенствования навыков управления личным составом и дальнейшего повышения боеспособности на учениях, проходивших на общевойсковом полигоне, были успешно решены поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Подразделения ПВО продемонстрировали высокий профессионализм на учениях с боевыми стрельбами.