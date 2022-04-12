В подразделениях Азербайджанской армии в Нахчыване проводятся учения

В ходе учений с использованием компьютеров и учебных устройств со специальным программным обеспечением, имеющихся в учебных центрах подразделений Отдельной общевойсковой армии, проверяются навыки командиров по управлению подразделениями и оружием в реальн

В ходе учений с использованием компьютеров и учебных устройств со специальным программным обеспечением, имеющихся в учебных центрах подразделений Отдельной общевойсковой армии, проверяются навыки командиров по управлению подразделениями и оружием в реальных боевых условиях, совершенствуются практические навыки личного состава.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В пунктах постоянной дислокации и учебных центрах беспилотные летательные аппараты и экипажи БПЛА, подразделения связи и батареи реактивной артиллерии выполняют согласованные действия.

В сложных горных условиях силами спецназа уничтожаются террористические группировки условного противника.

Инженерные подразделения выполняют поставленные задачи в полевых условиях.