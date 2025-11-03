Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Армия
    • 03 ноября, 2025
    • 10:12
    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    3-7 ноября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением правил безопасности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что поводов для беспокойства нет.

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

