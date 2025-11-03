В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

3-7 ноября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением правил безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что поводов для беспокойства нет.