В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы
Армия
- 03 ноября, 2025
- 10:12
3-7 ноября на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль и в учебном центре в Агдере планируется уничтожение непригодных к использованию боеприпасов с соблюдением правил безопасности.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве призвали население не поддаваться панике в связи с возможными звуками взрывов и предупредили, что поводов для беспокойства нет.
