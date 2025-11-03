Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
Hərbi
- 03 noyabr, 2025
- 10:01
İstismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla 3-7 noyabr tarixlərində Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi (MN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, proses həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində də baş tutacaq.
Nazirlik partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırır.
Son xəbərlər
10:35
Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olubFərdi
10:29
Bu ilin I yarısında 66 nəfərə koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunubSağlamlıq
10:23
Foto
Azərbaycan Ukrayna ilə səhiyyə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibİqtisadiyyat
10:20
Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin yeni təlim proqramına qeydiyyat başladıİKT
10:16
Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcəkSosial müdafiə
10:16
Foto
"AzInTelecom" Ağdamda ağacəkmə aksiyası keçiribİKT
10:10
Səfir: Azərbaycan Ukraynada təhsil alan tələbələrin sayına görə liderlər sırasındadırElm və təhsil
10:09
İtaliya klubunun baş məşqçisinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilirFutbol
10:01