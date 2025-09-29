В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы
Армия
- 29 сентября, 2025
- 10:43
В Пирекешкюле и Агдере с 29 сентября по 3 октября будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом "Report" сообщили в Министерстве обороны.
Было отмечено, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет проводиться с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере.
"Призываем население сохранять спокойствие: звуки взрывов не представляют опасности и поводов для беспокойства нет".
