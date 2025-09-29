В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

В Пирекешкюле и Агдере с 29 сентября по 3 октября будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом "Report" сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет проводиться с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере.

"Призываем население сохранять спокойствие: звуки взрывов не представляют опасности и поводов для беспокойства нет".