    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    • 29 сентября, 2025
    • 10:43
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    В Пирекешкюле и Агдере с 29 сентября по 3 октября будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

    Об этом "Report" сообщили в Министерстве обороны.

    Было отмечено, что уничтожение просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет проводиться с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдере.

    "Призываем население сохранять спокойствие: звуки взрывов не представляют опасности и поводов для беспокойства нет".

    Минобороны Азербайджана Агдере Пирекешкюль снаряды боеприпасы утилизация
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

