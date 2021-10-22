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В освобожденных районах сданы в эксплуатацию новопостроенные военные объекты

В освобожденных районах сданы в эксплуатацию новопостроенные военные объекты По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в азербайджанской армии продолжаются работы, направленные на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.
Армия
22 октября 2021 г. 16:11
В освобожденных районах сданы в эксплуатацию новопостроенные военные объекты

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в азербайджанской армии продолжаются работы, направленные на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новопостроенных сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах.

Министру обороны было доложено, что комплексы, оснащенные современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью обеспечивают все необходимые потребности военнослужащих. В этих воинских частях, оснащенных системой центрального отопления, предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, медпункты, продовольственные и вещевые склады и банно-санитарные узлы. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы.

Также были проведены работы по благоустройству и посажены различные виды деревьев. Созданы необходимые условия для эффективного проведения досуга военнослужащими.

Для обеспечения питания личного состава в освобожденных районах сданы в эксплуатацию хлебопекарный цех, обеспечивающий горячим хлебом воинские части, а также кухни и столовые, оснащенные современным оборудованием.

Министр ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.

Министру обороны, ознакомившемуся с ходом строительных работ, было доложено, что строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani army top brass inaugurates new facilities in liberated districts
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunan rayonlarda yeni inşa edilən hərbi obyektlər istifadəyə verilib

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