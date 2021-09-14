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В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур

В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур "В связи с оккупацией Арменией азербайджанских территорий на протяжении 30 лет органы военной прокуратуры Азербайджана, равно как и другие государственные органы, не могли функционировать на оккупированных территориях".
Армия
14 сентября 2021 г. 12:00
В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур

"В связи с оккупацией Арменией азербайджанских территорий на протяжении 30 лет органы военной прокуратуры Азербайджана, равно как и другие государственные органы, не могли функционировать на оккупированных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по следственному надзору Военной прокуратуры Азербайджана, полковник юстиции Мехти Гусейнзаде.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 1 апреля 2021 года о создании военных прокуратур на освобожденных территориях, в целях обеспечения более эффективной организации деятельности органов военной прокуратуры на территориях, находившихся в армянской оккупации на протяжении 30 лет и освобожденных победоносной Азербайджанской армией, созданы Губадлинская военная прокуратура и Кяльбаджарская военная прокуратура, а на базе Карабахской военной прокуратуры была сформирована Агдамская военная прокуратура. Таким образом, органы военной прокуратуры созданы на всех территориях, находящихся под юрисдикцией Азербайджанской Республики", - подчеркнул М. Гусейнзаде.

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Версия на английском языке Creation of military prosecutor’s offices complete in liberated Azerbaijani districts
Версия на азербайджанском языке Azad olunan rayonlarda hərbi prokurorluqların formalaşdırılması başa çatdırılıb

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