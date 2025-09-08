ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    • 08 сентября, 2025
    • 16:47
    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    В Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване завершились учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В рамках сборов были проведены занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

    Военнообязанным были наглядно разъяснены правила использования дронов наблюдения, отработаны различные задачи. В заключение были награждены военнообязанные, отличившиеся в ходе сборов.

    Нахчыван военно-учебные сборы Минобороны Азербайджана
