В Нахчыване завершились сборы военнообязанных
Армия
- 08 сентября, 2025
- 16:47
В Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване завершились учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках сборов были проведены занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.
Военнообязанным были наглядно разъяснены правила использования дронов наблюдения, отработаны различные задачи. В заключение были награждены военнообязанные, отличившиеся в ходе сборов.
